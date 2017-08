Lucifer 3: online la prima foto del personaggio di Tom Welling

Da pochissimo, il colosso televisivo statunitenseha diffuso online una delle prime foto della prossima e terza stagione della serie, che arriverà con il suo nuovo capitolo nel corso di quest'autunno. Grazie a questa prima immagine possiamo dare un'occhiata al personaggio che ricoprirà

Come era già stato annunciato poco più di un mese fa, infatti, Tom Welling, conosciuto soprattutto per aver vestito i panni di Clark Kent nella serie Smalville, andata in onda su The CW, è entrato a far parte del cast del prossimo e terzo capitolo di Lucifer. L'attore andrà a ricoprire il ruolo del tenente di polizia Marcus Pierce, che costituirà un potenziale interesse romantico per Chloe Decker (Lauren German). Questo personaggio segna il primo ruolo televisivo per Welling dalla fine di Smallville.

Recentemente l'attore ha parlato del personaggio dicendo: "Quando Decker incontrerà Marcus Pierce, non sarà tutto rose e fiori, soprattutto perché non se la cava molto bene con le relazioni sociali. Ma quello che è interessante è che questo personaggio rappresenta anche un ideale di giustizia che lo rende l'opposto esatto di Lucifero, pur avendo molti elementi in comune con lui. Questa la dualità è una delle principali ragioni per cui i personaggi inizieranno a creare un legame tra loro.".

La premiere del primo episodio della prossima e terza stagione di Lucifer farà il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce nel corso della serata di lunedì 2 ottobre su FOX.