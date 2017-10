Lucifer: Tom Welling spiega cosa l'ha spinto a tornare in tv!

Lucifer ritorna proprio stasera con la sua terza stagione e un nuovo membro del cast è una nostra vecchia conoscenza:, meglio conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il giovane Clark Kent nella serie

Per molti anni, 6, l'attore non si è visto in televisione e adesso ha rilasciato un'intervista in cui spiega i motivi che l'hanno spinto a tornare sotto i riflettori:

"Dunque, è andata così. Ho discusso con Fox diversi progetti quest'anno, ma non se n'è fatto nulla: per uno ero troppo giovane, per l'altro non andavo bene. Un giorno, era un lunedì mattina, il mio agente mi ha chiamato e ha detto: "Abbiamo un'offerta per te, lo show si chiama Lucifer e dovresti apparire in 10 episodi." E io ho detto "Okay, bene, quando comincia?" E lui: "Venerdì!" E io: oddio, aspetta un attimo in linea. Poi però mi hanno detto che le riprese erano a Los Angeles e io ci vivo e dunque, dopo aver girato per tanti anni a Vancouver francamente non avevo voglia di imbarcarmi in un viaggio lungo, in un certo senso mi sono adagiato sugli allori.

Comunque, poco dopo ho ricevuto una chiamata di un mio caro amico, Greg Beeman, il nostro showrunner in Smallville, che ha diretto anche qualche episodio di Lucifer e mi ha detto: "Hey, ho sentito che il tuo nome è spuntato fuori per Lucifer. Ti conosco, e ho lavorato allo show, ti piacerà, vedrai, non starci a pensare troppo." Così mi sono visto alcuni episodi dello show che mi hanno indicato e poi li ho richiamati dicendo "Non voglio fare 10 episodi." e loro: "Beh, devi farli, sono 10 o niente." E io: "Ne voglio fare di più! Ne voglio fare 15" e così il contratto l'ho firmato per 15 episodi perché la serie mi è piaciuta molto, ancora di più dopo aver incontrato il cast e il team di lavoro. Insomma, sono tutti dei gran professionisti ma sanno anche divertirsi. Lo show è bello perché non si prende troppo seriamente. insomma, è così che è successo, così ho deciso di lavorare a Lucifer."

Il ruolo di Tom Welling in Lucifer 3 è quello di Marcus Pierce, un luogotenente di polizia il cui compito è, in sostanza, tirare fuori il diavolo da Lucifer, avvicinandosi a Decker. La premiere di Lucifer è stasera.