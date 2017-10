Luke Cage 2: ecco delle nuovissime foto dal set di Luke e Iron Fist!

Direttamente dal un fan site di, l'interprete di, ecco un sacco di nuove foto dal set della seconda stagione della serie

Come sappiamo, i due eroi faranno nuovamente squadra nella seconda season di Luke Cage, dopo essersi conosciuti in Marvel's The Defenders, andato in onda il 18 agosto sulla piattaforma digitale di streaming. Di tutte le dinamiche intercorse tra i protagonisti, i due Difensori che meglio si sono affiatati sembrano essere proprio l'indistruttibile Cage e l'Immortale Iron Fist.

In molti vorrebbero vedere lo spinoff Heroes for Hire e, anche se (forse) non si chiamerà così una serie dedicata in tv, le storie narrate nella seconda stagione dell'eroe di Harlem potrebbero far riferimento a quella storyline.

Nelle foto, che potete vedere cliccando QUI, si vedono i due in abiti informali e poi si vede Danny che insegna qualche mossa di arti marziali a Luke.

Luke Cage torna con la seconda stagione nel 2018, su Netflix.