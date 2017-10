Luke Cage 2: Mike Colter felicissimo del team-up con Iron Fist

, protagonista della serie Luke Cage , e membro del team dei Difensori, è assolutamente entusiasta di lavorare di nuovo con l'Iron Fist interpretato da, guest star della seconda stagione della sua serie dedicata.

Una gran parte delle dinamiche tra i due personaggi dell'universo Marvel (quello fumetistico almeno), è sviluppato nella serie dedicata, dal titolo Heroes for Hire. Iniziare a trattare quindi il rapporto tra i due eroi "street" dell'MCU non solo potrebbe rinnovare (o far nascere, per essere più precisi), interesse nei confronti di Danny Rand, ma "rinfrescare" anche la serie su Cage, visto che l'interazione tra i due personaggi è stata una delle cose più riuscite in Marvel's The Defenders, andato in onda su Netflix in estate.

Ecco cosa ha dichiarato Colter:

"A molte persone piace molto l'idea dello sviluppo di heroes for Hire. Quando il pubblico ha visto The Defenders, ha pensato che la relazione instauratasi tra me e Finn fosse quantomeno curiosa e tutti vorrebbero vederne di più. Porterà di certo una ventata di freschezza nella seconda stagione (di Luke Cage) e spero davvero che l'audience risponda bene. Già abbiamo fatto squadra per un po'. Stiamo, dunque, cercando di dare alla gente quello che vuole vedere. Per esempio, per quanto riguarda la relazione tra Luke Cage e Jessica Jones, le personae volevano capire come stessero evolvendo le dinamiche tra i due e poi siamo arrivati ad un punto che sembrava una sorta di "uscita" dal limbo (col finale di Defenders in cui Jess e Luke hanno una sorta di randez-vous stile, ok, "ci si vede in giro", che lascia aperti spiragli per futuri sviluppi) e perciò abbiamo pensato di "dare un po' di spazio ad heroes for hire nel corso della prossima stagione e vedere dove ci porterà questa cosa". Speriamo che le persone rispondano positivamente."

Luke Cage 2 arriva nel 2018 su Netflix.