Magnum P.I.: è in arrivo il revival della serie di culto degli anni Ottanta

La CBS sta sviluppando il reboot della serie cult degli anni Ottanta,Nell'originale il protagonista era Tom Selleck , titolare del ruolo dell'affascinante investigatore privato Magnum.

L'idea è quella di fare una serie intera che sia nuovamente dedicata al P.I. che vive alle Hawaii. La serie originale andò in onda dal 1980 al 1988 ed era costituita da 8 stagioni per un totale di 162 episodi. Grazie allo humour mai volgare e alla leggerezza caratteristica dello show, Magnum P.I . era non solo seguitissima, ma anche facente parte della classifica Nielsen dei 20 migliori show degli States, all'epoca.

THR ha riportato che questo reboot sarà una versione rimodernata dell'originale. Thomas Magnum sarà un decorato ex Marine che cerca di usare le sue abilità militari nella sua nuova carriera di investigatore. Il supporting cast simile all'originale ci sarà, vedremo chi verrà scelto per interpretarne i personaggi.

Ovviamente il filone del revival è sempre un rischio, ma questo progetto è nelle mani di Peter Lenkov, showrunner di reboot di successo come Hawaii Five-0 e MacGyver. Potrebbe venirne quindi fuori un buon prodotto.

Non appena avremo ulteriori notizie sul revival di Magnum P.I. vi aggiorneremo.

Per adesso diteci se l'idea di rivederlo in versione 2.0 sullo schermo vi aggrada o meno!