Major Crimes: la sesta sarà l'ultima stagione della serie

L'amata squadra di detective ditornerà ilsulla rete televisiva di, la quale ha annunciato però che la sesta stagione sarà l'ultima stagione della serie!

Alla notizia, il creatore dello show, James Duff, ha scritto sui sociale: "Sto dirigendo il finale di stagione di Major Crimes, quindi non potrò rispondere a tutte le domande che ci vengono poste sul motivo della cancellazione della serie prima della fine delle riprese della sesta stagione. Ma voglio che sappiate che non è stata affatto una mia idea, né ho mai voluto lasciare lo show. Gli attori, gli sceneggiatori, i produttori e tutto il nostro team di talento avrebbe voluto continuare finché c'era interesse da parte della rete e degli spettatori". Duff ha poi continuato ringraziando i fan dello show, dicendo: "Senza la lealtà del nostro pubblico, Major Crimes sarebbe stato cancellato molto prima. Mi dispiace non poter evitare ciò che sta accadendo".

Anche la star della serie, Mary McDonnell, ha condiviso i suoi pensieri via Instagram in cui si dice non sorpresa della scelta della rete, in quanto la trama era ormai al limite.

Qui sotto potrete leggere le parole di Duff e della McDonnell: