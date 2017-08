Maniac: Emma Stone e Jonah Hill nelle prime foto dal set

Si stanno svolgendo attualmente a Long Island, New York, le riprese di, nuova serie Netflix che vedetornare a recitate insieme dieci anni dopo Superbad

Proprio la scoppiettante reunion è sancita dall’arrivo delle prime foto dal set, che ritraggono i due protagonisti perfettamente calati nei loro abiti anni Ottanta, con tanto di acconciature cotonate e jeans sbiaditi.

Maniac è una dark comedy che si baserà sull'omonima serie norvegese del 2014 scritta e diretta da Hakon Bast Mossige. La trama della serie è incentrata sul personaggio che andrà ad interpretare Jonah Hill, un ragazzo che vive un'esistenza fantastica nel mondo onirico dei suoi sogni mentre, nella realtà, è rinchiuso in un istituto psichiatrico. L'attore, come accennato, lavorerà al fianco di Emma Stone, che impersonerà un'altra paziente dell'istituto psichiatrico.

La prima stagione di Maniac vedrà come regista di tutte le puntate Cary Fukunaga, regista di Beasts of No Nation e della prima stagione di True Detective, grazie al quale si è guadagnato un Emmy Award nella categoria di miglior regista e un Writers Guild of America Award. A servire come produttori esecutivi, oltre agli stessi Stone, Hill e Fukunaga, figurano anche il premio Oscar Michael Sugar, Doug Wald, Kruke Kristiansen, Anne Kolbjornsen, Kjetil Indegard e Ashley Zalta.