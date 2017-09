Marlon: NBC ha rinnovato lo show per la seconda stagione!

La prima stagione della serie, composta da dieci episodi, è andata in onda questa estate guadagnandosi una media di 1,5 voti tra gli adulti 18-49 e 5,6 milioni di spettatori in totale e questo risultato ha portato laa rinnovare lo show per una seconda stagione!

Marlon, ispirata alla vita reale dell'attore Marlon Wayans, si concentra su un padre amoroso, ma talvolta inopportuno, impegnato a fare da genitore ai suoi due figli, con la sua ex-moglie. Il cast, oltre a Wayans, comprende Essence Atkins, Bresha Webb, Diallo Riddle, Notlim Taylor e Amir O'Neil.

Christopher Moynihan è il creatore dello show. Inoltre, con Wayans, Rick Alvarez e Michael Rotenberg, ne è anche il produttore esecutivo. Marlon è prodotto dalla Universal Television, Bicycle Path Productions, Baby Way Productions e 3 Arts Entertainment.