Marvel: che legame c'è fra Inhumans ed Agents of S.H.I.E.L.D.?

Marvel’s Inhumans , il nuovo show che quest’anno ha esordito sulla rete statunitense ABC, ha già rivelato un’importante connessione con Agents of SHIELD , ma il legame fra le due serie potrebbe essere molto più profondo di quanto immaginiamo...

Abbiamo recentemente scoperto che la Famiglia Reale Inumana al centro del nuovo serial, che abita una città segreta sulla Luna, ha tenuto d’occhio la progressiva comparsa di nuovi Inumani (creati per Terrigenesi) sulla Terra. Black Bolt, il re Inumano, addirittura aveva incaricato Triton di contattarne alcuni e di condurli nella città lunare di Attilan.



Il legame fra le due serie si limita dunque solo a questo? Probabilmente no. Nel vasto Universo Marvel, si sa davvero poco sulla madre di Medusa e Crystal, pertanto Marvel’s Inhumans ha approfittato di questi “buchi” per inserirvi dei gustosi antefatti creati appositamente per lo show.



Nel Marvel Cinematic Universe, i genitori di Crystal e Medusa sono stati dipinti come due ribelli che cercarono di rovesciare la monarchia ed il sistema che strutturava la vita su Attilan al tempo in cui il padre di Black Bolt e Maximus sedeva ancora sul trono. Questo è almeno quel che il re e la regina dissero a Medusa dopo l’incidente, e quanto Maximus ha continuato a ripetere a Crystal affinché costei abbracciasse la sua ribellione. In seguito, sappiamo che i due genitori ribelli vennero esiliati dal regno… Esiliati dove?



Le ipotesi sono due. Supponendo che gli esiliati non siano stati lasciati a morire sulla superficie lunare (perché a quel punto gli ex-sovrani avrebbero parlato di “esecuzione” senza troppi giri di parole), questi potrebbero trovarsi nelle miniere di Attilan, costretti ai lavori forzati, o addirittura sulla Terra. Certo, l’idea di spedire una cellula di rivoltosi in mezzo agli umani sarebbe in netto contrasto con gli sforzi compiuti dagli Inumani per tenere segreta la propria società, ma dal momento che questi vivono fino a 150 anni (anche quelli senza poteri straordinari), la ribellione potrebbe essere avvenuta in un periodo storico in cui l’umanità non disponeva ancora della tecnologia attuale. Di conseguenza, gli esiliati potrebbero essersi mescolati alla razza umana senza che questa notasse il loro arrivo.



Magari proprio questa mescolanza tra umani e Inumani è la ragione per cui, dopo la diffusione del Terrigene sulla Terra, sono comparsi sempre più Inumani: l’arrivo dei ribelli sul nostro pianeta potrebbe aver favorito la diffusione del gene Inumano fra i terrestri.



Se escludiamo il semidio Hive, è stata Jiaying, la madre di Daisy Johnson, l’Inumana più anziana fra quelli comparsi in Agents of SHIELD. Di lei sappiamo che fondò il rifugio per Inumani chiamato Aldilà (Afterlife) e che riuscì a sintetizzare nuovi Cristalli Terrigeni per permettere agli Inumani di sottoporsi al processo di metamorfosi noto come Terrigenesi. Per i motivi di cui sopra, è plausibile che qualcuno l’abbia aiutata non solo a realizzare i suddetti obiettivi, ma soprattuto a scoprire e risvegliare i propri poteri: la donna potrebbe infatti aver trovato una parte degli esiliati (o magari i loro discendenti) e scoperto da questi i segreti della Terrigenesi, e chissà che non abbia rubato proprio a costoro la vita necessaria ad estendere la propria.



Per il momento quelle analizzate nell’articolo sono solo teorie, ma gli Inumani ribelli devono pur essere stati esiliati da qualche parte, e al contempo è improbabile che Jiaying abbia scoperto da sola i segreti legati a questa razza di cui nemmeno l’Hydra stessa era a conoscenza.



Esiste dunque un legame tra più profondo tra i due show? Se esiste davvero, è probabile che questo venga approfondito dal chiacchierato crossover di cui vi abbiamo parlato in un recente articolo e che oggi appare sempre più realistico.