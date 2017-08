Marvel: nessun piano televisivo per gli X-Men più conosciuti

La Fox, in collaborazione con la, sta portando i mutanti della Casa delle Idee anche sul piccolo schermo. Dopo l'acclamato(la cui seconda stagione arriverà nel 2018), toccherà anche aquest'ottobre.

The Gifted, in particolare, ci presenta un paio di mutanti noti dei fumetti quali Polaris, Blink e Thunderbird, senza contare una versione "televisiva" dei Fenris, i gemelli Strucker. E visto l'interesse sempre più alto dei fan di vedere i mutanti anche sul piccolo schermo, è stato chiesto alla produttrice Lauren Shuler Donner se c'è la possibilità di vedere anche X-Men più conosciuti approdare in tv.

"Dal mondo degli X-Men? No" spiega "Sapete, non voglio saturare il mercato, questa è la mia più grande paura. Ora stiamo sviluppando vari spin-off cinematografici su dei personaggi degli X-Men, e penso sia l'idea migliore. Ma sono comunque felice di queste due serie tv".