Marvel's Cloak & Dagger andrà in onda tutti i giovedì nel 2018

La nuova serie tv Marvel’s Cloak & Dagger , andrà in onda - crediamo - nei primi mesi del 2018, fino alla primavera, tutti i giovedì su Freeform. Gli show Marvel stanno iniziando ad espandersi notevolmente su diverse piattaforme.

Mentre Marvel's Inhumans non fa che crollare in fatto di rating e review, la divisione televisiva della Casa delle Idee non sembra avere la minima intenzione di rallentare la sua espansione sul piccolo schermo: su Netflix ci sono ben 5 show originali con protagonisti i Difensori - uno in team up Marvel's The Defenders e poi le singole serie dedicate a Luke Cage, Daredevil, Iron Fist e Jessica Jones. Inoltre, e non è un segreto, l'attesa spasmodica è adesso tutta rivolta all'arrivo della sesta serie originale Marvel, The Punisher.

Per il resto ci sono "in giro" Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. che tornerà dopo Ihnumans e, sempre il prossimo anno, si attende l'arrivo di New Warriors. Se per adesso sappiamo che Marvel’s Cloak & Dagger andrà in onda di giovedì, ufficiali notizie riguardo la data di premiere non ci sono ancora. Tuttavia, dando un'occhiata approfondita al palinsesto pubblicato per ora su Freeform relativo alla programmazione del 2018, si potrebbe dedurre l'arrivo della nuova serie tra Beyond (che esce a gennaio), e Siren, che invece arriva il 29 marzo.

Poiché Cloak & Dagger è composta di soli 10 episodi (la prima stagione), potrebbe colmare il gap tra i due programmi sopracitati. Vedremo. notizie più specifiche al riguardo dovrebbero arrivare a breve, sempre che la Marvel non decida di farci aspettare fino alla fine, proprio come sta facendo con The Punisher!