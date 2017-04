Marvel's Cloak & Dagger: online il primo trailer ufficiale

I Marvel Studios hanno diffuso in rete il primo trailer ufficiale per la prossima serie televisiva in live-action dello studio,, che dovrebbe debuttare nel 2018 su Freeform, network giovanile di proprietà della ABC. Potete ammirare il trailer in questa notizia.

A giudicare dal trailer, il serial sarà un vero e proprio teen drama piuttosto cupo e "con i piedi per terra". Come nel fumetto, Cloak & Dagger sarà incentrato su due giovani adolescenti, Tandy e Tyrone, legati dal destino e pronti a diventare due supereroi. Interessante è vedere, per i fan della Marvel, la presenza della Roxxon Corporation, una delle società più famose dei fumetti della Casa delle Idee.

Il serial sarà composto da dieci episodi e vedrà Aubrey Joseph e Olivia Holt nei panni dei due protagonisti.