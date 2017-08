Marvel's Daredevil 3: svelato uno dei villain della stagione?

è arrivo a metà agosto su Netflix, ed i fan della Marvel già non vedono l'ora di rivedere i supereroi di queste serie in azione nelle loro stagioni solitarie. In primis, la terza di

La terza stagione, che debutterà alla fine del 2018, dovrebbe ispirarsi pesantemente all'acclamata run "Born Again" (Rinascita) di Frank Miller, ma i fan vorrebbero vedere incluso anche il personaggio di Bullseye, grande assente di queste stagioni.

Ma un nuovo casting call, presumibilmente, anticiperebbe la presenza di un altro famoso villain della mitologia Marvel. Il personaggio è descritto come "un agente dell'FBI atletico ma socialmente impacciato, ha bisogno di strutture e di regole per sopprimere l'oscurità dentro di sé". Secondo le speculazioni, il personaggio potrebbe essere Stan Carter, il villain noto come Mangiapeccati.

