Marvel's Inhumans: nuovi dettagli sul personaggio di Ellen Woglom

I primi due episodi didebutteranno nei cinematra pochi giorni, ma intanto arrivano ulteriori informazioni dal cast della serie su un personaggio originale della produzione televisiva.

Parliamo di Louise, una misteriosa donna interpretata da Ellen Woglom. Recentemente la Woglom ha parlato del suo personaggio:

"È incredibilmente intelligente, davvero concentrata, adora tutto ciò che è lunare, spaziale. A un certo punto questa sua passione causerà una sua astrazione dai rappoti sociali. È un personaggio molto divertente, perché è davvero stramba. Il suo lavoro alla compagnia aerospaziale è la sua vita, secondo soltanto alla sua passione per lo spazio"

In seguito l'attrice ha spiegato il coinvolgimento del personaggio nella trama di Inhumans:

"Ha i piedi ben piantati a terra. Come ho detto, nonostante viva in questo fantastico mondo, li ha ben piantati. Ma di certo la mia sarà una parte più leggerà. Non sarà sempre pesante. Un po' come la vita, possono accaderti cose più serie come possono esserci anche momenti più leggeri. Credo sia un buon riflesso di come appare la vita. Puoi avere momenti pesanti che possono diventare più leggeri, puoi avere momenti in cui ridi, in cui piangi o sei arrabbiato".

Il debutto di Marvel's Inhumans nei cinema IMAX con i primi due episodi, lo ricordiamo, avverrà il prossimo primo settembre, per poi continuare dal 29 settembre sul canale ABC.