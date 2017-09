Marvel's Inhumans: ancora recensioni negative per la serie tv

Oggidebutta nei cinema IMAX americani (o meglio: i primi due episodi). In attesa del responso dei fan oltreoceano, continuano ad arrivare le recensioni di questa serie televisiva targata Marvel & ABC.

Il responso? Non proprio positivo e che si allinea alla recensione negativa fornita da IGN nella giornata di ieri. Secondo Digital Spy Inhumans è "come anticipato da molti, il più debole prodotto dell'MCU ad oggi, sia sul grande che sul piccolo schermo" mentre per Fandom "è un inizio debole per una serie che avrebbe dovuto lasciare a bocca aperta".

ShowbuzzDaily lamenta che "nonostante l'impiego di telecamere IMAX, lo show non è all'altezza" mentre per Newsarama "il prodotto finale è blando e debole, con l'evidentissima questione del budget del network".