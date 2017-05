Marvel's Inhumans andrà in onda di venerdì, Agents of S.H.I.E.L.D. nel 2018

La ABC e ipuntano tutto sulla nuova serie televisiva in live-action degli. La serie arriverà questo settembre sul network statunitense ABC e andrà in onda di venerdì, alle 9.

Invece, la quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. debutterà direttamente a gennaio 2018, dopo la fine di Inumani, e andrà in onda di venerdì alle 9 (prendendo, cosi, il posto dell'altra serie Marvel). E' confermato che questa quinta stagione sarà composta, comunque, da 22 episodi; in questo modo il serial non dovrebbe subire i soliti stop consueti dell'emittente.

Ricordiamo che i Marvel Studios hanno in arrivo tantissimi serial da qui al 2018: da The Defenders e The Punisher, a The Gifted (realizzata in collaborazione con Fox), dalla seconda stagione di Legion (sempre con Fox) alle seconde stagioni di Luke Cage e Jessica Jones, la terza di Daredevil, Cloak & Dagger e Runaways.