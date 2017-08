Marvel's Inhumans: il cast reagisce alle critiche negative

Probabilmente,, è la serie più criticata a priori nella storia dei Marvel Studios. Bisogna però affermare che, nelle ultime ore, sono circolate delle reazioni ben più positive rispetto alle prime di alcuni mesi fa.

A chi dare ragione? Lo sapremo prestissimo. Intanto Ken Leung (Karnak), intervistato a riguardo, ha spiegato perché, secondo il suo parere, lo show è cosi criticato a priori: "La nostra serie è ispirata solo vagamente ai fumetti. Molte delle reazioni negative provengono da persone che hanno amato i fumetti. I fumetti sono in giro da decenni e bisogna vedere come il pubblico reagirà ad una nuova iterazione dei personaggi che conosce già benissimo".

Anche Anson Mount (Freccia Nera) smentisce alcuni rumor: "ho letto del resoconto del TCA e di come sia diventato un panel imbarazzante, ma non è affatto vero. Ho letto che il panel è stato chiuso prima ma non è vero nemmeno questo. La gente solo deve guardare la serie e giudicare per sé stessa".