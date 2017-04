Marvel's Inhumans: Chad James Buchanan si unisce al cast

Le riprese della nuova miniserie frutto della collaborazione tra, ovvero, sono già in corso e ora, stando agli ultimi aggiornamenti diffusi da pochi istanti, sembra che la produzione abbia trovato un nuovo membro del cast, ovvero l'attore

La serie vedrà il sui primo debutto con il rilascio di due episodi per un tempo limitato presso le sale IMAX il 1° settembre e, successivamente, gli otto episodi della serie verranno trasmessi con l'usuale frequenza settimanale dalla rete ABC.

La produzione della serie aveva già annunciato il cast completo pieno di membri attesi, rivelando anche qualche sorpresa ma, comunque, sembrava che tutti i grandi ruoli fossero già stati assegnati. Tuttavia, le nuove trame da poco diffuse rivelando una storia che si svolgerà in primo luogo sulla Terra e ci saranno sicuramente altri personaggi con cui Freccia Nera e la sua famiglia interagiranno. E' proprio uno di questi ruoli quello che potrebbe essere stato appena assegnato all'attore Chad James Buchanan, che da poco ha annunciato su Twitter di essersi unito al cast di Inhumans e di trovarsi attualmente alle Hawaii per iniziare a lavorare nella serie.

I dettagli sul personaggio che l'attore andrà a ricoprire non sono ancora noti, ma con tutti i ruoli principali della serie ormai occupati, il suo personaggio potrebbe essere quello di uno degli aiutanti della famiglia protagonista.

Ricordiamo che Marvel's Inhumans verrà trasmesso dalla ABC a partire da martedì 26 settembre 2017.