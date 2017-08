Marvel's Inhumans: i collegamenti con il Marvel Universe e gli easter egg

Di tutti i prodotti Marvel Studios in arrivo, probabilmenteè quello che ha destato meno interesse e che ha scatenato più polemiche e dubbi tra i fan. La serie in live-action sugli Inumani debutterà a settembre su ABC mentre in Italia su Fox.

Il trailer diffuso al Comic-Con è stato accolto in maniera più positiva rispetto al precedente, ma non ancora abbastanza da generare il giusto hype.

In una nuova intervista, è lo showrunner Scott Buck a provare a generare hype, affermando che il progetto sarà collegato all'Universo Cinematografico Marvel Studios e, soprattutto, ad Agents of S.H.I.E.L.D.: "Dobbiamo essere consapevoli di cosa sta accadendo nel resto dell'universo perché i nostri personaggi, soprattutto quelli che vivono sulla Terra, conoscono ogni cosa. Non possiamo far finta che non sia accaduto mai niente. Non possiamo far finta che gli eventi di Agents of S.H.I.E.L.D. non siano mai accaduti. L'unico nostro vantaggio è che i nostri personaggi si sono nascosti su Attilan per intere generazioni, quindi la gente non sa che esistono.".

Il regista Roel Reiné, invece, ha stuzzicato i fan riguardo alcuni easter egg: "Sono un grande fan della Marvel e mi sono chiesto, come posso collegarlo ulteriormente? Ho inserito svariati easter egg sui Kree nella serie. Ho cercato di collegarlo a quel mondo".