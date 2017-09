Marvel's Inhumans: il commento di James Gunn, ecco quando arriva in Italia

Probabilmenteè la serie Flop dell'anno. Oltre alle critiche e alla pessima accoglienza da parte dei fan, gli ultimi rumor vogliono la serie addirittura cancellata prima di andare in onda su ABC questo 29 settembre.

La situazione per Inhumans è piuttosto critica. Il serial fortemente voluto da Ike Perlmutter non sta andando come previsto dalla ABC e non è visto di buon'occhio nemmeno dagli addetti ai lavori. Lo stesso James Gunn, regista dei due film sui Guardiani della Galassia, ha commentato il serial ironicamente in un Q&A: "non penso ci sia rimasto molto da salvare".

La battuta ironica è probabilmente rivolta allo stesso Perlmutter e la sua divisione televisiva. Gunn è stato, probabilmente, il filmaker più sincero alla Marvel, che ha sempre detto le cose come stavano. Ed è possibile che Gunn e Kevin Feige avessero altri piani per gli Inumani a livello cinematografico, soprattutto ora che il filmaker sta sviluppando pellicole con eroi cosmici per la Fase Quattro.

Intanto FOX Italia ha ufficializzato l'arrivo della serie in Italia: andrà in onda a partire dall'11 ottobre sul canale di Sky.