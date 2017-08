Marvel's Inhumans: ecco come è stato realizzato il teletrasporto di Lockjaw

debutterà nei cinema IMAX con i primi due episodi a settembre. La nuova serie di, in collaborazione con i, introdurrà in toto la famiglia reale Inumana... compreso, il simpatico cane teleporta. Ma come è stato realizzato il suo meccanismo di teletrasporto?

Nel corso del Comic-Con 2017 Scott Buck e Roel Reine – rispettivamente showrunner e art director della serie, hanno svelato come sono stati realizzati i poteri di teletrasporto di Lockjaw.

Roel Reine: “Ricordo la discussione che abbiamo avuto sul teletrasporto di Lackjaw perché io volevo realizzare qualcosa di organico. Dunque ho dato a Scott Buck degli sketch e alcune foto per rendere l’idea di come Lockjaw avrebbe dovuto dissolversi organicamente e alla Marvel l’hanno adorato, così l’abbiamo creato. Nessuno ha mai creato un personaggio interamente in CG in una serie TV prima d’ora. Lockjaw sarà il primo. È una grande responsabilità per noi”.

Siete curiosi di vedere Lockjaw in azione? Marvel’s Inhumans debutterà il 1 settembre nei cinema IMAX con i primi due episodi, per poi proseguire in TV dal 29 settembre. Intanto, però, sembra che la critica statunitense non abbia apprezzato lo show dopo una primissima visione.