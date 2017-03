Marvel's Inhumans: ecco il nuovo logo della serie televisiva

Nel Novembre del 2014, con un evento sfarzoso all'di Hollywood, ihanno annunciato i film della Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel - titoli che sono molto cambiati in questi tre anni.

Tra di essi figurava anche Inhumans, trasposizione cinematografica degli acclamati personaggi dei fumetti Marvel (e che sembrava l'inizio di una nuova saga "concorrente" a quella degli X-Men).

In seguito all'acquisizione dei diritti di Spider-Man e all'annuncio di nuove pellicole, il progetto sugli Inumani è stato più volte rimandato fino ad entrare in un limbo. Nel Novembre 2016, il progetto si è trasformato in una serie televisiva, di cui trovate QUI tutti i dettagli.

A pochi giorni dall'annuncio del cast e dall'inizio delle riprese, Marvel Television e ABC hanno rivelato il logo della serie televisiva, che debutterà nei cinema IMAX di tutto il mondo il 1° Settembre per poi continuare su ABC nel corso dell'autunno.

Il logo è simile a quello previsto per la pellicola, ma differisce per qualche dettaglio e per la forma generale. Lo trovate in calce alla news.

Le riprese sono attualmente in corso alle Hawaii, e noi di Everyeye vi terremo aggiornati!