Marvel's Inhumans: ecco le prime foto dal set!

Via alle riprese della nuova serie televisiva in live-action targata. Sono, infatti, partite le riprese di, serial incentrato sui personaggi degli Inumani.

E, puntualmente, arrivano anche le prime foto dal set che ci mostrano, tra le altre cose, l'attore Anson Mount nei panni di Freccia Nera. Interessante è da notare che, almeno in questi scatti, il costume del personaggio è totalmente nero, e non è chiaro se verrà ritoccato successivamente, e, soprattutto, non ha la maschera. Ovviamente troppo presto per tirare le somme e attendiamo ulteriori scatti.

In altre foto, invece, notiamo una "controfigura green screen" per Lockjaw, il cane degli Inumani, che ovviamente sarà realizzato in CGI.

La serie debutterà a settembre su ABC.