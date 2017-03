Marvel's Inhumans: IMAX annuncia la data di rilascio, ecco tutti i dettagli

In seguito all'annuncio del cast completo, la settimana scorsa,hanno annunciato la data di rilascio e tutti i dettagli della rivoluzionaria serie televisiva

Se in precedenza si era rumoreggiato sarebbe stata rilasciata intorno al Labor's Day (4 Settembre in America), oggi sappiamo che i primi due episodi di Marvel's Inhumans, diretti da Roel Reiné (Il Re Scorpione 3, Pistol Whipped) e girati completamente con telecamere IMAX anche per le sequenze ambientate sulla Luna, saranno proiettati in 1.000 cinema IMAX di 74 paesi dal 1° Settembre per due settimane.

I due episodi primari saranno seguiti da altri sei episodi che verranno trasmessi su ABC dal 26 Settembre. Sarà quindi una miniserie con un totale di 8 episodi, ma il network starebbe considerando la possibilità di espandere il numero degli episodi nel corso della stagione. Il serial è prodotto in collaborazione tra Marvel Television, ABC Television Network e IMAX, di cui Scott Buck (Marvel's Iron Fist) sarà lo showrunner.

Il concept degli Inumani è stato introdotto nel corso della seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., ma non è ancora chiaro come questa serie verrà influenzata dal resto dell'Universo Cinematografico Marvel.

Secondo i rumor riportati da The Hollywood Reporter, lo show non sarà né un adattamento televisivo del progetto cinematografico né uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., e potrebbe avere un grosso impatto sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Marvel's Inhumans comprende nel cast Anson Mount (Freccia Nera), Serinda Swan (Medusa), Iwan Rheon (Maximus), Ken Leung (Karnak), Eme Ikwuakor (Gorgon), Isabelle Cornish (Crystal), Mike Moh (Triton), Sonya Balmores (Auran) ed Ellen Woglom.

La serie segue le vicende di una razza di superuomini con poteri unici e differenti, ed esplora la storia mai raccontata di Freccia Nera e della Famiglia Reale.