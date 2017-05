Marvel's Inhumans: l'ultimo episodio sarà diretto dal regista dello S.H.I.E.L.D.

Il veterano della serie Marvel sugli agenti speciali guidati da Coulson,. Da quando Iron Man ha aperto la strada all'MCU come lo conosciamo, anche la parte televisiva degli eroi della Casa delle Idee si sta sviluppando in diversi modi, e la curiosità per gliè tanta.

Al momento Netflix sta producendo cinque show standalone su Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Punisher, più il crossover The Defenders. Poi ci sono altri show che andranno in onda su reti diverse dalla piattaforma streaming, come Runaways, New Warriors e Cloak and Dagger.

Billy Gierhart ha confermato direttamente sul suo account Instagram, che al momento si trova con la moglie alle Hawaii, più precisamente all'Aulani Resort, e sta lavorando all'episodio finale di Inhumans. Anche la sua pagina IMDb lo conferma.

A settembre usciranno i primi due episodi della serie in IMAX, diretti da Roel Reiné, regista di Black Sails. Successivamente questi due episodi andranno in onda sulla ABC in autunno, rimpiazzando la fascia oraria di Agents of S.H.I.E.L.D. che invece tornerà di venerdì a partire da gennaio 2018, senza interruzioni.

La grande domanda, quindi, è come e se Inhumans avrà dei collegamenti con la serie Agents of S.H.I.E.L.D., che per prima ha introdotto la questione Inumani. E con il resto dell'Universo Cinematografico Marvel, naturalmente. Kevin Faige ha dichiarato che, ad un certo punto, tutto l'Universo condiviso avrà un crossover che riunirà tutti quanti gli eroi che seguiamo nelle differenti storyline.

Vedremo come si evolverà la situazione. Intanto aspettiamo la première di Inhumans, in IMAX, il 1 settembre 2017 e poi sulla ABC a partire dal 22 settembre.