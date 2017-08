Marvel's Inhumans: la Marvel diffonde un nuovo promo

A settembre manca ormai pochissimo. E sarà un mese molto importante per la divisione televisiva della Marvel: debutteranno gli. La Marvel, anche quando la critica gli è andata contro (vedi Iron Fist), non ha mai fallito.

L'unico "fallimento", ad oggi, potrebbe essere Agent Carter, cancellato dopo solo due stagioni, ma dalle ultime indiscrezioni sembra che sia stata una decisione del network (per affidare ad Hayley Atwell il ruolo in un'altra serie) più che un problema di ascolti.

Invece Marvel's Inhumans parte svantaggiato, con critiche feroci e molti fan imbestialiti riguardo la serie in sé. Riuscirà la Marvel a convincere gli appassionati? In attesa del verdetto, che arriverà da fine settembre su ABC (in Italia su Fox), la Marvel ha diramato un nuovo promo internazionale che mostra qualche sequenza inedita. Potete visionarlo in questa notizia.