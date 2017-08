Marvel's Inhumans: Medusa fa sfoggio dei suoi poteri nella nuova clip

Gli Inumani stanno arrivando. Questo settembre la Famiglia Reale di Freccia Nera debutterà in, la nuova serie tv in live-action dei Marvel Studios, in arrivo su ABC (da noi in Italia andrà in onda su Fox).

Di certo, rispetto a molti altri prodotti targati Marvel, Inhumans è quello che sta attirando molte più critiche da parte dei fan e degli spettatori comuni. L'ultimo trailer, diffuso in rete in occasione del San Diego Comic-Con, ha migliorato le aspettative ma non abbastanza.

Una delle critiche mosse dai fan al serial è, senza ombra di dubbio, l'uso massiccio degli effetti speciali contro il budget non elevatissimo. In primis, l'uso dei poteri di Medusa, interpretata da Serinda Swan. Dopo averne parlato, ora ABC e Marvel hanno diramato una clip, che trovate qui sotto, in cui la vediamo fare sfoggio dei suoi poteri.