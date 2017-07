Marvel's Inhumans: non ci sarà un vero e proprio villain

si prepara a debuttare a settembre, ma sembra ci siano ancora tante novità da scoprire. Una star del cast, infatti, ha dichiarato che la serie non avrà un vero e proprio villain.

L’attore in questione è Iwan Rheon che, fresco di uscita di scena da Game of Thrones, interpreterà Maximus il Pazzo. Rheon ha commentato, nel corso di un’intervista, che Marvel’s Inhumans non avrà un vero e proprio antagonista, ma si focalizzerà unicamente sulla famiglia reale Inumana.

“Non ci sono villain. Lo sviluppo della storia viene da sé. Maximus vuole aiutare il suo popolo. Cerca di fornire il proprio aiuto in un sistema che gli sembra sbagliato e ingiusto. Ciò che rende grande questo show è che ha una serie di ‘aree grigie’ in termini di avere o non avere un cattivo. Non è né bianca né grigia.”

Ricordiamo che Marvel’s Inhuman debutterà il 1 settembre nei cinema IMAX con i primi due episodi, per poi proseguire su ABC dal 29 settembre in poi.