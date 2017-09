Marvel's Inhumans: novità sugli incassi, ecco quando arriverà in Italia!

L'ambiziosissimo progetto della divisione televisiva dei Marvel Studios di adattare gliin televisione, non è andato come sperato. Sono state numerose le critiche negative al nuovo show sviluppato da

I primi due episodi hanno fatto il loro debutto nei cinema IMAX questo week-end appena trascorso e, di certo, i dati degli incassi non fanno gridare al miracolo. Sono 1.5 milioni i dollari incassati nei cinema IMAX statunitensi da Inhumans, a cui vanno sommati gli incassi internazionali, per un totale di 2.6 milioni. Una cifra bassa, vero, ma in linea con altri esperimenti del genere: l'arrivo di alcuni episodi de Il Trono di Spade nei cinema IMAX aveva racimolato 2 milioni di dollari nel corso di una settimana.

Ma la domanda dei fan è, giustamente, "quando arriverà in Italia"? C'è una data ufficiale. Il prossimo 14 settembre i primi due episodi saranno distribuiti nei pochissimi cinema IMAX presenti sul territorio italiano. Tutti gli altri dovranno aspettare l'arrivo dello show Marvel su FOX: la serie verrà trasmessa a partire da ottobre.