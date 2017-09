Marvel's Inhumans: nuova clip, Jeph Loeb parla del progetto

Mentre continuano i rumor negativi , i Marvel Studios hanno diramato un nuovo sneak peek dalla prossima serie tv in live-action dello studio,, che trovate in questa notizia.

Noi, dopo una ricerca sul web, abbiamo tentato di ricostruire gli eventi che hanno portato alla realizzazione della serie. Ora, in un'intervista con il That Hashtag Show, Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, fornisce la sua versione: "Come saprete, la Marvel è una compagnia gigantesca, e Inumani era una proprietà che faceva parte della divisione cinematografica, ma quando hanno iniziato a rivedere il loro calendario e quel che volevano fare, il progetto è stato posticipato. Quindi abbiamo iniziato a parlarne con loro, gli abbiamo detto 'forse questo è un progetto che potrebbe funzionare meglio in televisione'. Ed ha funzionato piuttosto bene!".