Marvel's Inhumans: le nuove immagini anticipano una riunione di famiglia

Le nuove immagini promozionali tratte dal quinto episodio di, il nuovo show della rete, ci mostrano di nuovo insieme i protagonisti) e), i quali erano stati separati nella season première della serie.

Non è un segreto che il nuovo show di ABC non abbia ottenuto il risultato sperato, replicando invece i tiepidi ascolti registrati lo scorso anno dalla precedente stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.; è per questo che le prossime settimane saranno cruciali per capire quanto interesse ancora vi sia riguardo lo sviluppo della serie. Per poter accaparrarsi una seconda stagione, gli Inumani dovranno infatti tenere duro almeno un mese e mezzo ancora, il che significa che saranno costretti a sopravvivere alla scissione della famiglia reale avvenuta nella season première.



Come ricorderete, molti membri della suddetta famiglia, in seguito all’improvvisa rivolta di Maximus attuata nel primo episodio dello show, si sono dovuti rifugiare in fretta e furia sulla Terra, senza prima potersi salutare. È per questo motivo che parecchi di essi, inclusi Black Bolt e Medusa, sono ora alla ricerca gli uni degli altri nei pressi delle Hawaii.



A giudicare dalle foto pubblicate da SpoilerTV, i due personaggi non resteranno lontani ancora per molto. Alcuni degli scatti tratti dal quinto episodio della serie, intitolato Those Who Would Destroy Us (Coloro che vorrebbero distruggerci), ce li mostrano infatti di nuovo insieme, mentre altri confermano che anche Crystal (Isabelle Cornish) riuscirà a raggiungere la Terra. La sinossi dell’episodio, riportata di seguito, anticipa inoltre che il serial ha in serbo per la famiglia reale una riunione ancora più vasta.



“NON C’È PIÙ TEMPO PER RIUNIRE I REALI”

“Sta arrivando qualcosa di inumano – In fuga delle forze di Auran, Black Bolt e Medusa collaborano con riluttanza con Louise per localizzare quel che resta della loro famiglia. Ad Attilan, intanto, le azioni di Maximus ribaltano completamente le carte in tavola nel nuovo episodio di Marvel’s Inhumans.”



“Something Inhuman This Way Comes è stato scritto da Scott Reynolds e diretto da Kevin Tancharoen.”



Se la riunione di Medusa e Black Bolt avverrà solo nel quinto episodio, questo segnerà la fine di un breve arco narrativo -composto da soli tre episodi- che li vedrà separati sul nostro pianeta. Nei prossimi episodi ci auguriamo dunque che lo show continui a sviluppare il sentimento nutrito dai due personaggi, mostrandoci quanto essi sentano l’uno la mancanza dell’altra. D’altronde, se così non fosse, la loro preannunciata riunione potrebbe non avere lo stesso impatto che invece ci aspettiamo.



I due ritroveranno anche Karnak (Ken Leung) e porteranno avanti i rapporti con Louise (Ellen Woglom). Nelle foto li vediamo infine immortalati assieme alla modella/attrice nipponica Sumire Matsubara, ma al momento non conosciamo il ruolo che giocherà all’interno della serie.