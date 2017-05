Marvel's Inhumans: nuovi dettagli sulla serie tv sugli Inumani

A settembre, i fan della Casa delle Idee potranno visionare la prima serie tv in live-action dedicata agli. Nella giornata di ieri, la Marvel ha diffuso la prima foto ufficiale del cast.

Questa foto, che trovate cliccando qui, non ha entusiasmato particolarmente i fan, anche se c'è da dire che per prodotti del genere bisogna sempre attendere di vederli in azione sullo schermo prima di dare un giudizio completo.

Sicuramente la notizia più confortante per i fan è che sarà ambientato nell'Universo Cinematografico Marvel Studios e che, sebbene non sia uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., "le cose che sono accadute in quello show potrebbero influenzare il nostro", come ha spiegato lo showrunner Scott Buck. Non è un caso che lo show sarà ambientato sia sulla Terra che su Attilan, conferma lo showrunner.

Occhi puntati, ovviamente, su Maximus, il villain interpretato da Iwan Rheon: "Il nostro Maximus sarà differente da quello visto nei fumetti, penso sia più realistico, più complicato. Penso sia perché abbiamo l'opportunità di fare molto di più su schermo con il personaggio di quanto sia stato fatto con lui nei fumetti". I fan possono anche rassicurarsi su Medusa, il personaggio preso maggiormente di mira nei commenti nei forum dopo l'uscita della foto: è un work in progress. "Medusa è un personaggio difficile" spiega Buck "Attualmente, è ancora un work in progress. Ci vorrà molto tempo per far si che tutti gli effetti funzionino. Ancora non abbiamo visto la versione definitiva del personaggio, ci stiamo lavorando".

Grande assente nella foto è Triton, ma che Buck spiega che ci sarà, e ovviamente Lockjaw: "probabilmente diventerà il personaggio preferito dei fan". Buck per ora non può commentare il misterioso ruolo di Ellen Woglom, ma afferma: "Non è un personaggio dei fumetti. E' una nuova creazione che abbiamo deciso di includere".

Inizialmente Inumani doveva essere un film previsto per il 2019. Ma dopo tanti rinvii, il film è stato 'cancellato' in favore della serie. Ma Buck non ne sa niente, non sa cosa sia successo o se Inumani, un giorno, arriverà anche al cinema come pellicola: "Non so nulla a riguardo. Le persone alla Marvel potrebbero saper più di me, io sto solo scrivendo questa serie tv".