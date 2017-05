Marvel's Inhumans: online la descrizione del trailer e le reazioni dei fan

Crystal viene portata via dal palazzo. Medusa viene trattenuta e Maximus la guarda. Maximus si vede sedersi al centro della sala, e poi con i suoi uomini. Si vede il volto di Freccia Nera. Poi Freccia Nera e Lockjaw si teleportano sula terra, in mezzo ad una strada, causando un incidente d'auto. Freccia Nera sembra preoccupato. Poi vediamo Karnak ( Ken Leung ) in una foresta. Maximus passeggia in un'altra sala scura. Qualcuno (Freccia Nera o Maximus) salta da una scogliera in acqua. I soldati stanno vagando per la foresta, in cerca di gente armata. Freccia Nera indossa un vestito casual e corre per le strade. Poi torniamo indietro e vediamo un inumano non identificato che corre nella foresta, scappando da esplosioni e spari. Poi la scena si sposta su Karnak e Gorgon che combattono nella foresta. Freccia Nera si vede di nuovo con i suoi vestiti casual mentre viene attaccato dalla polizia. Poi si vede di nuovo Maximus. E di nuovo Freccia Nera. poi il logo degli Inumani. Le reazioni di chi l'ha visto sono state sia negative che estremamente positive. Tutte postate su Twitter dopo la visione. Una persona ha spiegato "molto meh... ma se vi piace Il trono di spade". Altri lo hanno definito "cool" ed elogiato Lockjaw, mentre tutti hanno concordato sul fatto che i costumi sono meglio su schermo che nella foto trapelata in rete tempo fa.

All'Upfront di ieri infatti, la ABC ha annunciato la scaletta della stagione autunnale, nella quale era stata annunciata già l'uscita di Inhumans , prevista alle 9 di sera del venerdì, al posto di Shark Tank, in un piano che prevede l'aggiunta anche di Once Upon A Time come serie tv sul generis, tutti in un'unica serata. Come parte della presentazione, è stato mostrato anche un trailer, che ancora non è online, del quale abbiamo comunque una "sinossi" scritta, insieme alle reazioni che ne sono derivate.

Marvel's #Inhumans looking not bad in the first-look video. Costumes much better than the EW shot. LOCKJAW = hell yeah! #ABCUpfronts — Brian Linder (@brianonthescene) May 16, 2017

#TheInhumans promo at the #ABCUpfronts was... meh. Looks very #GameOfThronesy, so if you like that, you may like this. — KSiteTV (@KSiteTV) May 16, 2017

Looks like they spent money on #inHumans #ABCUpfronts ~kim — The Nerd Element (@TheNerdElement) May 16, 2017

very cinematic. Lockjaw clearly CGI but it might be his size more than anything else. Looks way more intense than AoS from the brief preview https://t.co/2mKPBw3CIE — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) May 16, 2017

Thoughts on #Inhumans #ABCUpfronts:

Lockjaw looked awesome

Costumes looked good (better than EW article)

Maximus is going to be fun to watch pic.twitter.com/682q0rXKPR — Nerd Reactor (@NerdReactor) May 16, 2017