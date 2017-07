Marvel's Inhumans: online il nuovo trailer, tutte le novità dal Comic-Con

Come promesso, i Marvel Studios hanno presentato, nuova serie tv in live-action dello studio incentrata suglidurante il San Diego Comic-Con. Ed, infatti, ecco arrivare in rete un nuovo full trailer che potete visionare all'interno della news.

Nel trailer vediamo, in particolare, i capelli di Medusa finalmente in movimento, una cosa della quale anche il presidente della divisione televisiva della Marvel, Jeph Loeb, ha parlato all'inizio del panel, quando si è presentato con una parrucca rossa e, rivolto alla platea in maniera scherzosa, ha dichiarato: "che problemi avete con questa parrucca? Mica è cosi malvagia!".

Una delle principali notizie dal panel è stata la rivelazione del personaggio interpretato da Ellen Woglom: sarà Louise, un personaggio creato ad hoc per lo show e, soprattutto, senza poteri (maggiori dettagli qui). Confermato, inoltre, Sean Callery come compositore dello score.

Loeb ha affermato che i primi due episodi avranno all'incirca 600 riprese con effetti speciali, una cosa piuttosto anomala per una serie tv.

Inoltre sembra sia sempre più confermato il collegamento con Agents of S.H.I.E.L.D (con la possibilità di un episodio crossover).. Confermato, inoltre, che Freccia Nera comunicherà con gli altri con il linguaggio dei segni piuttosto che con la telepatia.