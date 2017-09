Marvel's Inhumans: è online il trailer TV ed è pieno di nuove scene!

E' stato rilasciato un nuovo trailer tv per Marvel's Inhumans . La serie sta per arrivare, precisamente il 29 settembre e, come vedrete, nel nuovo spot c'è quello che è già un fan-favorite:Date un'occhiata!

La serie Marvel sarà rilasciata da ABC proprio questa settimana quindi, anche se alcuni fan hanno già potuto vedere i primi due episodi in IMAX, in cinema dedicati, all'inizio del mese.

Lo sappiamo, le reazioni a Marvel's Inhumans sono contrastanti e le voci di una possibile cancellazione già dopo questa prima stagione si susseguono ormai da tempo. Vedremo quale sarà la reazione del pubblico televisivo alla messa in onda che sta per arrivare e che, da noi, sarà trasmessa via Fox dall'11 ottobre prossimo.

Come se non bastasse, oltre alla valanga di critiche negative che sono arrivate dalla première in IMAX, ci si è messo anche James Gunn, regista della trilogia di Guardiani della Galassia (ok, il terzo capitolo deve ancora essere girato, ma è ufficiale che sarà lui a farlo), ha detto che c'è ben poco che salverebbe dello show. E se lo dice lui...

Non ci resta che vedere con i nostri occhi; nel frattempo date un'occhiata a questo nuovo trailer e diteci cosa ne pensate nei commenti!