Marvel's Inhumans: la premiere televisiva non ha fatto il "botto" sperato!

Per essere precisi, la premiere di Inhumans ha fatto gli stessi numeri della prima puntata dello scorso anno diNon certo quello che si sperava, insomma.

La proiezione dei primi due episodi in IMAX di Inhumans, al cinema, non ha dato risultati pessimi in ordine di vendite di biglietti ma, come sappiamo, la critica è stata impietosa. Si sperava, probabilmente, in un grande risultato di pubblico per la trasmissione televisiva del nuovo prodotto Marvel, anche sulla scia delle critiche negative, come è stato più volte ipotizzato negli ultimi giorni.

Purtroppo non è andata così e la serie sugli Inumani ha debuttato con 0.9 milioni di spettatori nella fascia d'età 18-49 nella prima ora di trasmissione, scendendo addirittura a 0.8 milioni nella seconda.Complessivamente, lo show ha avuto un seguito di 3.94 milioni di spettatori nella prima ora, per scendere a 3.63 nella seconda.Per fare il paragone di cui parlavamo prima, lo S.H.I.E.L.D. l'hanno scorso, alla quarta stagione, ha debuttato con 3.44 milioni.

Cosa significherà questo per lo show e per una eventuale seconda stagione non lo sappiamo; di certo le premesse non sembrano buone.

Marvel's Inhumans debutta in Italia su FOX a partire dal prossimo 11 ottobre.