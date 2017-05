Marvel's Inhumans: prima foto ufficiale dei protagonisti della serie Marvel

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi la prima foto ufficiale dell'attesa, nuova serie tv di casache racconterà la storia degli inumani, focalizzandosi sulla Stirpe Reale guidata da Freccia Nera.

Nell'immagine possiamo dare uno sguardo ai look dei vari protagonisti, che sono (partendo da sinistra nella foto in calce): Eme Ikwuakor (Gorgon), Ken Leung (Karnak), Ansel Mount (Freccia Nera), Serinda Swan (Medusa), Isabelle Cornish (Crystal) e Iwan Rheon (Maximus). Per chi non conoscesse i personaggi, gli Inumani sono una stirpe di super-esseri mutanti che hanno acquisito i loro poteri grazie a un processo chiamato di Terrigenesi.



Lo showrunner, Scott Buck (anche alla guida di Iron Fist su Netflix), ha dichiarato a EW: «È stata un'esperienza davvero eccitante», riferendosi alle molteplici sfide della serie, che includono soprattutto l'uso massiccio di effetti speciali, come ad esempio i capelli prensili di Medusa, e la creazione di Lockjaw, il gigantesco bulldog da una tonnellata capace di teletrasportarsi. Buck sottolinea però anche come non si tratti di uno show troppo stravagante: «Ci siamo approcciati a questi personaggi pensando a come delle persone reali reagirebbero ritrovandosi con dei super poteri, quindi rimarremo molto con i piedi per terra».



Al centro della storia -che si svolgerà sia sulla Terra che su Attilan- troveremo la Famiglia Reale guidata da Freccia Nera che dovrà affrontare una crisi dove tutto ciò che ama e conosce sarà messo in pericolo. Anche Freccia Nera ha rappresentato una sfida, come dice sempre Buck: «È stato davvero difficile da scrivere, perché non può parlare a causa del suo potere distruttivo ma allo stesso tempo è il protagonista principale della vicenda, quindi raccontare la sua storia ha rappresentato una bella sfida», aggiungendo che Mount userà nella serie la lingua dei segni, scegliendo con accuratezza le parole da pronunciare.



Lo showrunner ha infine concluso dicendo che Marvel's Inhumans non sarà uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. e soffermandosi sul ruolo di Maximus: «Nei fumetti lui è il cattivo deciso a usurpare il trono a Freccia Nera, ma noi lo abbiamo voluto rendere più complesso, più regale e convincente».



Marvel's Inhumans andrà in onda sulla ABC a partire dal prossimo autunno, con una realse nelle sale IMAX americane dei primi due episodi prevista invece per il 1° settembre 2017.