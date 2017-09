Marvel's Inhumans: primo promo italiano e nuova clip dal serial

I primi due episodi di, serie dedicata ai famosi personaggi della Marvel, hanno debuttato lo scorso week-end in USA ma noi italiani dovremo aspettare ottobre per vedere il serial direttamente su FOX.

Come vi abbiamo confermato, il serial targato Marvel Studios approderà ad ottobre sul canale satellitare di Sky ma, per i fortunati che vivono nei dintorni dei cinema IMAX italiani, i primi due episodi arriveranno il 14 settembre. Per tutti gli altri, ripetiamo, l'appuntamento è ad ottobre e, per questo, FOX ha diramato un primo promo italiano che trovate qui sotto.

Oltre a questo, è in rete anche una nuova clip in lingua originale che ci mostrano Freccia Nera (Anson Mount) e Medusa (Serinda Swan) sulla Terra; la seconda è preoccupata per il marito e vorrebbe sapere se sta bene, per questo troveranno un modo per comunicare...

La critica ha completamente distrutto il serial e, allo stesso modo, i fan più accaniti della Marvel che hanno visionato i primi due episodi in IMAX, tanto che su Rotten Tomatoes la percentuale si assesta su di un 0%.