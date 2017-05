Marvel's Inhumans: primo teaser poster ufficiale della serie ABC

In attesa di un primo trailer ufficiale, ecco che oggi laha rilasciato online un teaser poster dell'attesissima, nuova serie TV dedicata ai supereroi della Casa delle Idee.

Marvel's Inhumans racconterà della fuga della Famiglia Reale degli Inumani dalla Capitale Attilan dopo un colpo di stato militare. Il gruppo di eori formato da Freccia Nera (Anson Mount), Maximus (Iwan Rheon), Medusa (Serinda Swan) e Gorgon (Eme Ikwuakor) si rifuggerà alle Hawaii per sfuggire dalla grinfie di Karnak (Ken Leung), cercando di sopravvivere e salvare anche la Terra da un triste destino.



I primi due episodi di Marvel's Inhumans saranno proiettati il prossimo 1° settembre 2017 anche nei cinema IMAX americani, per poi sbarcare sul piccolo schermo sulla ABC in autunno.