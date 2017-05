Marvel's Inhumans: primo teaser trailer in italiano per la serie

I Marvel Studios hanno diramato in rete un primo teaser trailer per. Sfortunatamente, non presenta alcuna sequenza dalla serie ma possiamo ascoltare gli attori dialogare riguardo la libertà di tutti gli Inumani. Potete ammirarlo - anche nella versione sottotitolata in italiano - in questa news.

Il serial sugli Inumani è stata prodotta dai Marvel Studios insieme ad ABC ed arriverà a settembre. Sviluppata da Scott Buck (Marvel's Iron Fist), Marvel's Inhumans è basata sulla Famiglia Reale di Freccia Nera (Anson Mount), costretti a fuggire sulla Terra per salvare sé stessi ed il mondo.

Insieme a Mount, vedremo Serinda Swan nei panni di Medusa, Ken Leung in quelli di Karnak, Eme Ikwuakor in quelli di Gorgon, Mike Moh come Triton, Isabelle Cornish nel ruolo di Crystal, Sonia Balmores come Auran, Ellen Woglom in un ruolo misterioso e Iwan Rheon nei panni di Maximus.