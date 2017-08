Marvel's Inhumans: recensioni negative, una nuova featurette

sembra essere destinato a diventare il fallimento televisivo più grosso dell'anno? Per IGN, che ha visionato i primi due episodi in anteprima, lo sarà e definisce il progetto fortemente voluto dacome "una delusione su tutti i fronti".

"Potrebbe essere la versione della Marvel de Il Trono di Spade, e avrebbe il potenziale, ma finisce per deludere su tutti i fronti" scrive il sito "I costumi ed il make-up sembrano quasi quelli di un gruppo di amici che decidono di fare un cosplay degli Inumani il giorno prima del Comic-Con. I dialoghi sono banalissimi e sembrano provenire da una prima stesura del copione". "Iwan Rheon come Maximus è una sorta di Diet Loki, con dialoghi pessimi e motivazioni ovvie sin da subito. Le poche scene d'azione che lo coinvolgono sono piene di pessimi effetti visivi e coreografie non all'altezza." si legge "Nemmeno Lockjaw, il gigantesco cane teleporta, è abbastanza per convincervi a guardare l'episodio successivo".

Intanto qui sotto una nuova featurette dalla serie.