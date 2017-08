Marvel's Inhumans: il resoconto dell'imbarazzante panel del TCA

Quando si parla di, tra alti e bassi, possiamo dire che non ha mai sfornato un prodotto criticato praticamente da tutti. Addirittura serial come(quest'ultima odiata dalla critica) hanno trovato il proprio pubblico.

Ma Inhumans sembra partire svantaggiato. La critica non lo ha amato per niente, definendolo 'terribile', ed i fan sembrano trovarsi d'accordo. Ci troviamo di fronte al primo grande flop targato Marvel? E' probabile.

Quel che è assurdo è che il panel del TCA sulla serie è stato veramente imbarazzante. In primis, il regista Roel Reine ha dichiarato di non aver amato i trailer: "Era troppo presto per farli uscire. Gli effetti speciali erano tutt'altro che pronti, soprattutto quelli legati ai capelli di Medusa. Ma sono un regista e non ho controllo sul marketing". Ouch.

Ma non è stato l'unico commento della serata. La critica ha chiesto ad Anson Mount (Freccia Nera) come si stia sentendo riguardo tutti i commenti negativi allo show, al che ha rispoto: "mi state facendo sentire come Ben Affleck ora" riferendosi al famoso video in cui all'attore veniva chiesta la medesima cosa su Batman v Superman.

Ad un certo punto, produttori e cast hanno tentato di boicottare le domande più spinose affermando di "non averle capite e, di conseguenza, non poter rispondere". Per esempio, un giornalista ha chiesto a Jeph Loeb se lo show era venuto fuori "bene" come aveva immaginato, ma la risposta di Loeb è stata piuttosto criptica: "Posso dirvi che non avete visto il prodotto finale. Se mi stai chiedendo se il prodotto è finito o meno, no, non lo è. Quindi voglio essere onesto, non ho capito la tua domanda". Di certo è che ABC ha "chiuso" il panel molto prima di quanto stabilito precedentemente.