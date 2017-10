Marvel's Inhumans: rilasciato il primo promo del quarto episodio

Stroncata dalla critica internazionale, la serie di-ancora inedita in Italia- è quasi giunta a metà strada, e proprio nelle ultime ore è stato rilasciato il primo promo di “”, il nuovo episodio che andrà in onda la prossima settimana sulla rete statunitense

Visionabile in chiosa all’articolo, il breve promo dell’episodio rivela che Medusa (Serinda Swan) porterà avanti la sua recente collaborazione con Louise (Ellen Woglom), un forzato sodalizio che ci auguriamo venga messo alla prova il prima possibile. Una scena del filmato, in realtà, le vede coinvolte in un brusco inseguimento con le autorità locali.



Black Bolt (Anson Mount), invece, sta lavorando col dottor Evan Declan (Henry Ian Cusick), il quale sembra volere qualcosa dal primo. Maximus (Iwan Rheon), d’altra parte, si direbbe intenzionato a restare ad Attilan e a lasciare che siano Auran (Sonya Balmores) e la sua banda di Inumani a compiere il lavoro sporco.



Per quanto riguarda gli altri componenti della famiglia reale, Crystal (Isabelle Cornish) ci viene mostrata intenta a proteggere Lockjaw, il quale è rimasto ferito al termine del terzo episodio, mentre Gorgon (Eme Ikwuakor) rimarrà con la sua gang di surfisti. Non vi è infine traccia di Karnak (Ken Leung) e soprattutto non ci viene ancora svelato cosa ne sia stato di Triton (Mike Moh).



Mentre in America mancano solo cinque episodi alla conclusione, il serial esordirà in Italia il prossimo 11 ottobre sul rete satellitare Fox (canale Sky 112). Fateci sapere nei commenti se le darete una chance o meno!