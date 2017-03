Marvel's Inhumans: rivelato il collegamento con Agents of S.H.I.E.L.D.

Sono ormai giorni che continuano ad arrivare online numerose notizie sulla rivoluzionaria serie televisiva, prodotta in collaborazione tra

Dopo l’annuncio dei dettagli sulla serie e del cast ufficiale, e dopo aver visto le prime foto dal set, arrivano oggi novità riguardo le tematiche che verranno trattate nella serie.

Durante il weekend, lo scrittore Charles Soule (autore di vari fumetti e sceneggiatore di alcune serie Marvel), ospite al Coast-to-Coast Comic-Con, ha rivelato che in Marvel’s Inhumans ci saranno anche i Nuovi Inumani,

Nei fumetti, gli Inumani sono divisi: c’è la Famiglia Reale, che con il popolo di Inumani “puri”, vive ad Attilan, e i Nuovi Inumani, ovvero Inumani che non hanno sangue Inumano puro ma hanno dei geni di esso e che sono stati trasformati in modo brusco da agenti esterni.

Tecnicamente, i “Nuovi Inumani” li abbiamo visti in Agents of S.H.I.E.L.D., la cui trama si concentra su di essi fin dalla metà della seconda stagione. Sembra che questo possa essere il modo migliore per legare entrambe le serie, e magari vedere i personaggi di una comparire nell’altra.

Marvel's Inhumans debutterà nei cinema IMAX il 1° Settembre e continuerà su ABC il 26 Settembre.