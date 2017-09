Marvel's Inhumans: rumors riferiscono che ABC abbia cancellato la serie!

Le cose non si mettono bene per la serieche ha debuttato, in America, ilnei cinemacon i primi due episodi. Secondo dei rumors, la serie sarebbe vicina alla cancellazione ancor prima di riuscire a mandare in onda il resto degli episodi il

Infatti, la ABC sta promuovendo la prima stagione della serie Marvel's Inhumans come "serie completa" piuttosto che "prima stagione", suggerendo che il progetto per una seconda stagione sia stato già cancellato. Inoltre, viste le recensioni negative e le forti critiche che ha subito lo show, Marvel's Inhumans potrebbe meritarsi il titolo di FLOP dell'anno. Attualmente, nulla di tutto ciò è stato confermato né dalla ABC né dal team Marvel ed è possibile che la messa in onda dei restanti episodi possa ribaltare la situazione, assicurando alla serie la possibilità di una seconda stagione. Voi che ne pensate? Andrete alla proiezione dei primi due episodi il 14 Settembre?