Marvel's Inhumans: ci saranno crossover con Agents of S.H.I.E.L.D.?

Nonostante un debutto nei cinema IMAX non proprio roseo continua a far parlare di sé e dei progetti per il futuro. Nel corso di un'intervista lo showrunner,, ha discusso di un possibile crossover con

"Certo, prima o poi in futuro ci sarà una sorta di crossover, ma per ora siamo completamente staccati e separati da Agents of S.H.I.E.L.D., ma chi lo sa cosa potrebbe portarci il futuro".

Sembra che per ora non ci sia alcuna possibilità che Freccia Nera, Medusa, Maximus, Lockjaw e gli altri Inumani interagiscano con Phil Coulson e gli altri agenti dello S.H.I.E.L.D.

Ricordiamo che Marvel's inhumans tornerà con i prossimi episodi a partire dal 29 settembre.