Marvel's Inhumans: Scott Buck già pensa ad una seconda stagione

La speranza è l'ultima a morire, soprattutto se ti chiami. Nonostante tutte le recensioni negative che stanno invadendo la rete in tutte queste ore, lo showrunner ha affermato in una nuova intervista, di star già pensando ad una seconda stagione di

"Abbiamo già delle idee. Sappiamo dove iniziare una stagione 2, ma attualmente non sappiamo se ci sarà una seconda stagione" spiega Buck "Speriamo ce ne sia una. Se sarà cosi, sappiamo da dove iniziare". Non solo, Buck ha confermato che già sa i piani per un'eventuale terza stagione!

"Generalmente, sappiamo già dove procedere con tre stagioni" continua "Quel che è divertente di questa serie è che è in pratica un serial su di una famiglia".

Riguardo la sua uscita di scena da Iron Fist, lo showrunner afferma sempre nell'intervista: "Avevo appena finito Iron Fist e mi serviva un po' di tempo per me, ma Jeph Loeb mi chiamò e mi parlò di questa idea, troppo bella per dire di no. A quel tempo non sapevo se Iron Fist sarebbe stato rinnovato, se ci sarebbe stata una seconda stagione. Non pensavo che Inhumans sarebbe entrato in conflitto con Iron Fist, ero soltanto eccitato all'idea di questo nuovo progetto. Se ci fosse stata la possibilità, avrei fatto entrambi. Ma ora la seconda stagione di Iron Fist è in buone mani. Sono sicuro che il nuovo showrunner farà grandi cose".