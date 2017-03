Marvel's Inhumans: Serinda Swan interpreterà Medusa!

Mancano ancora sei mesi buoni al debutto di, la rivoluzionaria serie televisiva prodotta in collaborazione tra Marvel Television, ABC e IMAX.

Dopo l’annuncio di Iwan Rheon per Maximus e di Anson Mount per Freccia Nera, oggi Marvel Television ha annunciato ufficialmente che Serinda Swan interpreterà Medusa, moglie di Freccia Nera e regina degli Inumani.

«Serinda impersona la gloria regale di Medusa pur mantenendo un’aria dolce che si addice perfettamente al personaggio» ha commentato Jeph Loeb, capo di Marvel TV. «È a dir poco meravigliosa».

«Serinda porta un’eleganza regale così come un senso di grande forza interiore e determinazione feroce al ruolo di Medusa. Non potrei essere più felice di vederla che nei panni della Regina di Attilan» aggiunge poi lo showrunner Scott Buck.

L’attrice non è estranea al mondo dei supereroi. Tra i suoi precedenti lavori, tra cui troviamo anche Graceland, Tron: Legacy, Chicago Fire e Supernatural, figura anche il ruolo di Zatanna in Smallville.

Nei fumetti, Medusa è la moglie e consigliera di Freccia Nera, una guerriera ferocemente resiliente che ha la capacità di muovere e controllare i suoi capelli proprio come la gente normale fa con le proprie dita.

Marvel's Inhumans segue le vicende di una razza di superuomini con poteri unici e differenti, ed esplora la storia mai raccontata di Freccia Nera e della Famiglia Reale.

Prodotto in collaborazione tra ABC e IMAX, sarà una miniserie composta da 8 episodi, di cui Scott Buck (Marvel's Iron Fist) sarà lo showrunner.

I primi due episodi, diretti da Roel Reiné (Il Re Scorpione 3, Pistol Whipped) e girati completamente con telecamere IMAX anche per le sequenze ambientate sulla Luna, saranno proiettati in 1.000 cinema IMAX di 74 paesi dal 2 Settembre per due settimane, per poi continuare su ABC dal 26 Settembre.

Secondo The Hollywood Reporter, il serial non sarà né un adattamento televisivo del progetto cinematografico né uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., e potrebbe avere un grosso impatto sul futuro dell'Universo Cinematografico Marvel. Inoltre, ABC starebbe considerando la possibilità di espandere il numero degli episodi nel corso della stagione.