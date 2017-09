Marvel's Inhumans: tensioni tra Marvel e ABC dopo il flop?

Marvel's Inhumans non ha sbalordito al botteghino, ovviamente. Le critiche ricevute dalla stampa e anche dal pubblico - e, sopratutto, i fan - hanno affossato il prodotto.

E di certo ABC non sembra contenta del risultato. L'autorevole Variety svela che la ABC era preoccupata per il risultato di Inhumans già da tempo; in particolare, il network non era rimasta colpita dagli effetti speciali e dalla qualità delle sceneggiature dei vari episodi. E, stando al sito, questi topic sono diventati oggetti ad una tensione tra ABC e la Marvel.

Ovviamente, il rapporto tra ABC e Marvel non cambierà cosi facilmente, ma con IMAX sì. Secondo Variety, IMAX avrebbe investito nel prodotto e lo scarso risultato dovrebbe portare la società ad 'uscire fuori dai giochi', lasciando la Marvel sola nella produzione di un'eventuale seconda stagione.