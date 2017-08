Marvel's Inhumans: tutti i character poster dei protagonisti

A settembre debutteranno su ABC (mentre in Italia approderanno su FOX) gli, i personaggi della Marvel protagonisti di una nuovissima serie televisiva girata in IMAX e sviluppata da(Marvel's Iron Fist).

Ed ora la Marvel ha diffuso in rete una serie di character poster incentrati sui protagonisti della serie. I poster sono dedicati a Freccia Nera (Anson Mount), Medusa (Serinda Swan), Gorgon (Eme Ikwuakor), Karnak (Ken Leung), Crystal (Isabelle Cornish), Triton (Mike Moh) e Maximus (Iwan Rheon).

Intanto nell'ultimo video diffuso in rete, i fan hanno potuto vedere un miglioramento negli effetti speciali criticatissimi legati al personaggio di Medusa. In molti hanno ipotizzato che possano trattarsi di riprese aggiuntive realizzate di corsa post-critiche, altri credono che si tratti della normale progressione dei vfx.

Ma questo non è bastato a fermare le critiche ed IMAX, che distribuirà i primi due episodi nelle sale cinematografiche ad inizio settembre, ha comunicato che ha deciso di proiettare Inumani soltanto una settimana anziché due, come annunciato precedentemente. Se sia una mossa legata alle critiche e al pericolo 'flop' o meno, questo non ci è dato saperlo.